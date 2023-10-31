В Россию едет кроссовер JAC JS3, который может стать новым «Москвичом»

JAC готовится к запуску продаж в России нового компактного кроссовера. На российском сайте марки открыт прием заказов на JS3 — эта модель пришла на смену «старому» J3, а в Китае она известна под индексом S3 Pro. У нового кроссовера двухъярусная головная оптика и безрамочная радиаторная решетка, а под капотом 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 лошадиных сил. Коробки передач две на выбор — «механика» и вариатор, привод исключительно передний. В России ближайшим конкурентом модели станет Livan X3 Pro.

© JAC

На сайте приводятся несколько цифр: объем багажника JS3 составляет 600 литров, а топливного бака — 45 литров, дорожный просвет равен 155 миллиметрам (у J3 — 170 миллиметров), заявленная максимальная скорость — 180 километров в час. Четырехцилиндровый рядный мотор работает на бензине и соответствует экологическому классу Евро-5. Спереди у кроссовера независимая подвеска Макферсон, сзади — полузависимая.

JAC

JAC

JAC

Из базовых опций для модели заявлены галогенные фары и светодиодные дневные ходовые огни, рейлинги на крыше, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, круиз-контроль и датчики парковки. Безопасность обеспечивают две фронтальные подушки, есть система мониторинга давления в шинах и шесть вспомогательных электронных систем.

В более дорогой комплектации у JAC JS3 отделка салона экокожей, климат-контроль, сенсорный экран мультимедийной системы и камера заднего вида. Количество динамиков аудиосистемы увеличено до шести.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», JS3 с «механикой» может стоить в России 1,74 миллиона рублей, а с вариатором – 1,83 миллиона. Для сравнения, Livan X3 Pro можно купить за 1,88 миллиона рублей.