Hyundai Palisade обновился и получил «ночную» версию

Hyundai показал «ночную» версию кроссовера Palisade. Флагманский кроссовер слегка освежили к 2024 модельному году, а также добавили в его палитру исполнение Calligraphy Night Edition с темным декором и богатым оснащением. Что касается обновления, то оно оказалось легким: двухзонный климат-контроль с функцией предотвращения запотевания стал стандартным, а солнцезащитные козырьки и система внешнего освещения теперь положены более доступным вариантам. «Техника» осталась прежней.

© Hyundai

Palisade Calligraphy Night Edition отличает очень черный экстерьер: у него черная хромированная рамка решетки радиатора, черные 20-дюймовые диски, рейлинги, ручки дверей и даже шильдики. Оптика тоже затемненная. Однако черный Abyss Black — не единственный цвет окраски, предлагаемый для «ночной» версии. Можно выбрать также белый Hyper White, контрастирующий с декором.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

В салоне у такого Palisade применена отделка из темного алюминия, а сиденья получили оригинальную обивку из микрозамши. Интерьер, в отличие от экстерьера, безальтернативно черный.

Под капотом у Palisade в зависимости от страны продаж — безнаддувный 3,5-литровый мотор G6DC, а также 3,8-литровые агрегаты и турбодизель 2.2. Стоимость обновленного флагмана уже объявлена: она составит минимум 36 400 долларов, что равно 3,4 миллиона рублей по нынешнему курсу. А «ночной» кроссовер оценили в 53 600 долларов (почти пять миллионов).