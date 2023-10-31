Stellantis собирается запустить производство нового пикапа для Северной Америки

С этой целью автогигант собирается перезапустить «поставленный на паузу» завод в Белвидире (штат Иллинойс), где раньше был налажен выпуск Jeep Cherokee.

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Слухи о том, что молодой автогигант Stellantis собирается остановить работу предприятия в американском Белвидире, появились ещё в январе текущего года. В конце февраля сборочный завод, с конвейера которого сходил Jeep Cherokee пятого поколения, был «поставлен на паузу». Тогда же появились сообщения о том, что концерну придётся расторгнуть трудовые договоры примерно с 1,2 тыс. сотрудниками.

Это решение Stellantis, конечно же, не понравилось профсоюзу United Auto Workers (UAW), в результате мультибрендовому автогиганту пришлось пойти на уступки и заключить с организацией договор, а также заняться поиском вариантов для того, чтобы не закрывать завод в Белвидире (штат Иллинойс).

На фото: пикап Ram Rampage

Судя по официальному заявлению вице-президента UAW Рича Бойера, это решение всё-таки было найдено. По его словам, профсоюз «снова спас Белвидир»; ещё он добавил, что на предприятии начнётся выпуск среднеразмерного пикапа, при этом производство будет идти в две смены. Отмечается, что сотрудников завода постепенно восстановят на работе, кроме того, Stellantis создаст на этой площадке ещё свыше тысячи рабочих мест, которые потребуются для освоения производства аккумуляторов.

Какой именно пикап встанет на конвейер перезапускаемого завода в Белвидире, пока неизвестно. Можно было бы предположить, что роль новинки для североамериканского рынка займёт Ram Rampage, который дебютировал минувшим летом. Модель, предназначенная для южноамериканского рынка, была разработана совместными усилиями инженеров Ram из Бразилии и США, её производство налажено на площадке Stellantis в Бразилии.

На фото: салон Ram Rampage

Ранее Ram Rampage был неоднократно замечен на тестах в Штатах, однако официально для домашнего рынка этот автомобиль не анонсировали, во всяком случае, пока. Кроме того, грузовичок технически относится к сегменту компактных траков и составляет конкуренцию Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. В свою очередь будущую новинку обозначили как «среднеразмерный пикап».

Напомним, согласно плану автогиганта, в следующем году на североамериканский рынок выйдет полноразмерный электрический пикап Ram 1500 REV. Позже обещают подтянуться ещё три разноразмерных электрифицированных грузовика (они могут оказаться как гибридами, так и с полностью электрическими системами). Помимо этого, один из пикапов в США хотят предложить с водородной силовой установкой.

На фото: Ram 1500 REV