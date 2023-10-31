В Москве возобновили аренду самокатов

В столицу вернулось тепло и плюсовая погода. Вместе с ней возобновили аренду самокатов. Сервис аренды будет работать до середины ноября, потому как москвичи, несмотря на прохладную погоду выбирают самокаты как одно из средств передвижения.

© Моя Москва.онлайн

Всего в текущем году горожане совершили более 62 млн поездок. Этот показатель в 2,5 раза выше, чем за такой же период прошлого года.