Страховщики назвали самые аварийные автомобили

"Многие из попавших в список автомобилей активно используются в такси и каршеринге - наиболее рисковых сегментах. Что касается ситуации в целом, то мы фиксируем положительную динамику среди наших клиентов. Количество обращений по полисам каско в январе-сентябре сократилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили эксперты компании.