Страховщики назвали самые аварийные автомобили
По данным страховщиков, в тройку самых аварийных иномарок вошли Kia K5, Kia Ceed и BMW X3. Эксперты страховой компании "Согласие" проанализировали статистику аварийности в сегменте каско за прошедшие месяцы этого года и назвали топ-10 иномарок, которые чаще всего фигурировали в дорожных инцидентах.
По оценкам аналитиков, показатели частоты ДТП по Kia K5, Kia Ceed и BMW X3 самые высокие - от 12% до более 15%.
В первую пятерку вошли также Skoda Octavia и BMW 5-Series. Далее в порядке убывания следуют Kia Cerato, Geely Tugella, Hyundai Solaris, Chery Tiggo 7 Pro и Renault Kaptur.
"Многие из попавших в список автомобилей активно используются в такси и каршеринге - наиболее рисковых сегментах. Что касается ситуации в целом, то мы фиксируем положительную динамику среди наших клиентов. Количество обращений по полисам каско в январе-сентябре сократилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили эксперты компании.