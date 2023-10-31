Представлен новый пассажирский автобус КАМАЗ-5222

У автобуса полностью несущий кузов. При производстве автобуса будет применяться катафорезное грунтование с полным погружением кузова. В движение машина приводится газовым двигателем мощностью 290 лошадиных сил, в паре с которым работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач со встроенным ретардером.

Газовые баллоны установлены на крыше автобуса. В базовой комплектации установлено 8 баллонов по 123 литра каждый. Также предусмотрена опциональная установка 10 баллонов суммарным объемом 1230 литров. В серийное производство новый автобус КАМАЗ-5222 будет запущен в 2025 году.