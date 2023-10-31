"Автопоток": АвтоВАЗ подготовил два варианта кроссоверов на базе "Весты"

В сети появились сообщения, что на АвтоВАЗе прошел закрытый показ двух вариантов кроссовера на платформе Lada Vesta. Автомобили были показаны руководству автогиганта.

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О факте подготовки двух финальных макетов сообщил телеграм-канал "Автопоток" со ссылкой на слова присутствовавших на мероприятии. Источники утверждают, что автомобили внешне не похожи на актуальную версию Lada Vesta NG, но дизайн-код с Х-образными выштамповками на боковинах, некогда разработанный бывшим главным дизайнером АвтоВАЗа Стивом Маттином и впервые использованный на модели Vesta, прослеживается и в новых кроссоверах.

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По словам тех, кто видел прототипы, автомобили получились заметно выше седана и универсала Vesta. Особо подчеркивается, что у будущих новинок Lada все кузовные панели, включая крышу и капот, новые. Передняя оптика сделана узкой.

Ранее в СМИ появлялась информация, что будущий кроссовер на платформе Vesta может оказаться видоизмененной модификацией с кузовом лифтбэк: ранее, когда семейство автомобилей готовилось к производству, предполагалось, что у "Весты" будет три базовых типа кузова: седан, универсал и лифтбэк. Однако при постановке на конвейер от последнего решили отказаться.

Информации о технике пока нет. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов озвучивал 2024 год, как ориентировочную дату начала производства нового кроссовера. Он должен стать первой новой моделью "Лады", разработанной уже без участия концерна Renault. Французский автопроизводитель вышел из состава акционеров весной 2022 года.

По словам Соколова, в ближайшие годы АвтоВАЗ сосредоточит усилия на разработке кроссовера на базе отечественной платформы Vesta, поскольку именно такие модели наиболее востребованы российскими автолюбителями.

Ранее глава АвтоВАЗа также обещал, что уже к началу 2024 года на модель Vesta вернется автоматическая коробка передач. Как сообщал Profile.ru, АвтоВАЗ выбрал поставщика бесступенчатых трансмиссий: им стал китайский производитель WanLiYang (WLY), известный благодаря давнему сотрудничеству с Chery и Geely.