АвтоВАЗ уточнил сроки запуска производства Lada для чиновников

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак заявил о том, что российская компания планирует начать производство седанов бизнес-класса Lada Aura в сентябре 2024 года.

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"Где-то в сентябре будет запущен седан бизнес-класса Lada Aura", - цитирует его "Прайм".

АвтоВАЗ анонсировал новую модификацию седана Lada Vesta - удлиненное исполнение Aura - в июне. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л. мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели, как ожидается, превысит два миллиона рублей. Предвестник модели - Lada Vesta Signature - не стала серийной из-за высокой себестоимости.

Напомним, пассажиры заднего ряда Lada Aura получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Изготовлен оригинальный кузов с удлиненными задними дверями. Улучшена шумоизоляция, перенастроена подвеска.

В августе Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные машины.