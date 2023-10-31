Стартовало производство топ-версий Lada Vesta SW и SW Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства Lada Vesta в версиях SW и SW Cross, оснащенных 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".
Автомобили Vesta SW будут доступны в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а Vesta SW Cross - в версиях Life, Enjoy и Techno.
Модель в комплектации Comfort оснащается полностью светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, ABS, кондиционером, рейлингами на крыше, электропакетом, системой запуска двигателя кнопкой и другими опциями.
В состав версии Life дополнительно входит подогрев передних сидений, мультимедийная система Lada EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, мультифункциональное рулевое колесо, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.
Комплектация Enjoy отличается наличием таких опций как обогрев всей поверхности ветрового стекла, задние датчики парковки и камера заднего вида.
Вариант исполнения Techno соответствует своему названию, будучи наиболее оснащенной комплектацией. В список оборудования входят боковые подушки безопасности, цифровая комбинация приборов и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами "Яндекс", подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях. Внешне автомобиль можно узнать по крыше и корпусам зеркал черного цвета, а также по 16-дюймовым легкосплавным дискам колес.
Lada Vesta представлена в кузовах типа универсал и седан. Цены начинаются от 1 239 900 рублей и 1 329 900 рублей соответственно.
АвтоВАЗ планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе - сентябре 2024 года. В компании отмечают, что проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса. Напомним, новый удлиненный седан Lada Aura создан на базе модели Vesta.
Накануне были рассекречены цены на седан Lada Vesta Sportline. Автомобиль предложат от от 2 173 500 до 2 208 500 рублей. Старт продаж намечен на ноябрь. В то же время стоимость универсала пока неизвестна.