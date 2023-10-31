Стартовало производство топ-версий Lada Vesta SW и SW Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства Lada Vesta в версиях SW и SW Cross, оснащенных 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

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Автомобили Vesta SW будут доступны в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а Vesta SW Cross - в версиях Life, Enjoy и Techno.

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Модель в комплектации Comfort оснащается полностью светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, ABS, кондиционером, рейлингами на крыше, электропакетом, системой запуска двигателя кнопкой и другими опциями.

В состав версии Life дополнительно входит подогрев передних сидений, мультимедийная система Lada EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, мультифункциональное рулевое колесо, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.

Комплектация Enjoy отличается наличием таких опций как обогрев всей поверхности ветрового стекла, задние датчики парковки и камера заднего вида.

Вариант исполнения Techno соответствует своему названию, будучи наиболее оснащенной комплектацией. В список оборудования входят боковые подушки безопасности, цифровая комбинация приборов и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами "Яндекс", подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях. Внешне автомобиль можно узнать по крыше и корпусам зеркал черного цвета, а также по 16-дюймовым легкосплавным дискам колес.

Lada Vesta представлена в кузовах типа универсал и седан. Цены начинаются от 1 239 900 рублей и 1 329 900 рублей соответственно.

АвтоВАЗ планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе - сентябре 2024 года. В компании отмечают, что проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса. Напомним, новый удлиненный седан Lada Aura создан на базе модели Vesta.