Московские власти назвали число электромобилей в городе к 2030 году

К 2030 году в Москве собираются установить 18,1 тысяч зарядных станций для электромобилей. Как сообщает «Коммерсант», о планах развития зарядной инфраструктуры рассказал заместитель главы столичного департамента транспорта Алексей Митяев на слушаниях в Мосгордуме.

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Из его доклада следует, что сейчас в Москве около 5 тысяч легковых электромобилей и 220 городских зарядных станций (ЭЗС). К концу года число машин должно достигнуть 8 тысяч, а ЭЗС — 350 тысяч. Департамент транспорта Москвы и Москомархитектуры рассчитывают, что к 2025 году в городе должно быть 63,7 тысяч электромобилей, к 2027 году — 125,4 тысяч, а к 2030 году — около 315 тысяч, или 6,8% легкового автопарка.

Митяев сослался на опыт Евросоюза и Китая, отметив, что после достижения цифры в 5% начинается «самостоятельный активный рост» электромобилей. Задачей города и страны он назвал «довести эту долю до 5%».