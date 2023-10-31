Эксперты объяснили, почему не стоит заправляться на АЗС сразу после разгрузки бензовоза

Дело в том, что после того, как бензовоз слил топливо в резервуары АЗС, оно взаимодействует с металлическими стенками резервуаров, что вызывает отслаивание примесей и образование окислов. Эти вещества могут негативно повлиять на работу двигателя. Для предотвращения этого АЗС должны быть оборудованы системами фильтрации. После того, как топливо пройдет через ряд фильтров, его можно будет заливать в автомобиль. В фильтрах скапливается большое количество загрязнений.