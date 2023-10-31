На границе РФ готовятся дезинфицировать машины

В России рассматривают в I чтении законопроект, предполагающий введение обязательной дезинфекции транспортных средств, въезжающих в Россию из стран с неблагополучной эпизоотической ситуацией, передает «Парламентская газета».

Документ разработан с целью снижения риска

появления в России различных болезней животных, в том числе особо опасных.

Согласно законопроекту, если международная организация или госорган иностранного государства, граничащего с Россией, направит сведения о возникновении на его территории вспышки заразной болезни животных, все транспортные средства, приезжающие в РФ из этой страны, будут дезинфицировать до момента ликвидации эпидемии.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, африканская чума свиней, ящур, оспа овец и коз могут повлечь за собой крупный экономический ущерб для аграрной отрасли страны, поскольку они влекут за собой гибель всего поголовья на животноводческой ферме.

Ранее РИА Новости сообщило, что более 12,5 кг продуктов с геномом африканской чумы свиней было найдено в одной из столовых Якутска. Они утилизированы.