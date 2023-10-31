Собран первый экземпляр нового Zeekr 001 FR

Первый автомобиль Zeekr 001 FR покинул конвейер, что является историческим моментом для китайского производителя электромобилей.

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Этот автомобиль представляет собой самую мощную модель в линейке бренда, обладая четырьмя электродвигателями и общей мощностью 1265 лошадиных сил. Zeekr 001 FR способен разгоняться до максимальной скорости 280 км/ч и достигать 100 км/ч всего за 2,07 секунды.

Как отмечает SPEEDME.RU, бывший чемпион мира Формулы-1, Кими Райкконен, принимал участие в разработке этого электрического суперкроссовера, давая свои ценные советы по его тонкой настройке и вождению.