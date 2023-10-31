Таможня рассказала об изменениях в правилах утильсбора на транспортные средства

Федеральная таможенная служба напомнила, что с 29 октября 2023 вступило в силу постановление правительства РФ №1722, согласно которому изменился порядок уплаты утилизационного сбора на транспортные средства (шасси) и прицепы к ним.

Там, если транспортное средство (далее - ТС) ранее было ввезено в Россию, то вне зависимости от обстоятельств его приобретения, в том числе на аукционах, либо у лиц, ранее не уплативших утильсбор, взимание утильсбора осуществляют исключительно таможенные органы.

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Постановлением конкретизированы условия для применения пониженных коэффициентов суммы утильсбора для ТС, ввозимых физлицом для личного пользования:

- в расчете утильсбора указано, что авто предполагается к использованию для личного пользования;

- авто зарегистрировано в ГИБДД МВД России на непосредственного плательщика утильсбора в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера;

- физлицо ввозило авто, в том числе в иные страны ЕАЭС, для личного пользования без помещения под таможенные процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС (кроме транзита).

Обращаем внимание, что все условия должны быть соблюдены одновременно.

В ФТС объяснили, когда пониженные коэффициенты расчета утильсбора не могут быть применены:

- в отношении второго и последующих транспортных средств, ввезенных до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера для уплаты утильсбора на первое транспортное средство, ввезенное плательщиком для личного пользования;

- в случае перепродажи/покупки транспортного средства, на которое утильсбор был уплачен с использованием коэффициентов, применяемых в отношении транспортных средств, ввозимых физлицами для личного пользования, до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера.

Изменены сроки представления расчета утильсбора и подтверждающих документов в таможенный орган. При таможенном декларировании это должно быть сделано до выпуска товаров, не позднее пятого рабочего дня со дня фактического пересечения колесным транспортным средством гос границы РФ (при ввозе из стран ЕАЭС), а также не позднее дня постановки на государственный учет (в случае перепродажи/приобретения транспортного средства до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера на уплату утильсбора по коэффициентам для личного пользования).

При осуществлении таможенного декларирования расчет утильсбора и документы к нему представляются одновременно с подачей таможенной декларации.

Постановление №1722 наделило таможенные орган правом направить требование о представлении транспортного средства в зону таможенного контроля для целей осмотра и (или) идентификационной сверки при ввозе транспортного средства с территории стран ЕАЭС.