Названа стоимость седана Lada Vesta Sportline

Стоимость седана Lada Vesta Sportline со 118-сильным двигателем будет составлять от 2 173 500 до 2 208 500 рублей. Telegram-канал «Купи-Ладу» опубликовал прайс-лист новой модели.

Цена универсала будет объявлена позднее. Отмечается, что всего есть несколько отличий между разными комплектациями. Так, некоторые варианты отличаются черным внешним декором. Кроме того, в машине может стоять или отсутствовать обогрев руля.

Vesta Sportline получила форсированный со 106 до 118 л.с. двигатель объемом 1,6 литра. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой. Разогнаться до 100 км/ч седан может за 10,9 секунды, максимальная скорость составляет 190 км/ч.

У версии Sportline отсутствует система стабилизации, датчики света и дождя, противотуманные фары и передний парктроник, климат-контроль и обогрев задних сидений. Вместе с тем в машине есть виртуальная приборка и медиасистема с вертикальным дисплеем диагональю 10,4 дюйма.