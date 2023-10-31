Белоруссия продлила запрет на ввоз автомобилей Skoda

Республика Беларусь продлила запрет на ввоз автомобилей Skoda. Запрет, введенный в мае 2021 года «из-за недружественных действий в отношении белорусского народа», продлен до конца 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление совета министров, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале. В список запрещенных брендов, помимо Skoda, входят Liqui Moly (масла и смазочные материалы), Nivea (средства по уходу за кожей) и другие.

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Запрет на поставку и продажу в Беларуси товаров ряда зарубежных компаний, включая чешского автопроизводителя Skoda, был введен после того, как они отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он прошел в стране, — причиной стала политическая ситуация в РБ после президентских выборов 2020 года. В постановлении правительства запрет объясняется следующим образом: «для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». Новое постановление вступает в силу 5 ноября 2023 года.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на товары, которые ввозятся для личного пользования, а также на автомобили или другие транспортные средства, зарегистрированные в странах ЕАЭС.