ЦБ намерен упросить оформление ОСАГО

Центробанк представил для общественного обсуждения новые правила получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в электронном виде, который должен упростить получение услуг страховщиков. При этом эксперты усомнились в том, что ОСАГО станет дешевле, пишет «Парламентская газета».

Ранее Национальный совет такси обратился к администрации президента с просьбой принять меры для того, чтобы понизить стоимость полисов ОСАГО для такси. В России с осени начал действовать новый закон, который предполагает, что при отсутствии ОСАГО могут аннулировать действующее разрешение такси.

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При этом с 1 октября 2024 года Центробанк должен стать оператором новой автоматической системы страхования, в которой будут собирать сведения обо всех страховых актах в стране. Автоматизированная информационная система (АИС) будет взаимодействовать с порталом Госуслуг, что обеспечит возможность приобретать ОСАГО без личной явки в офис страховщиков и предоставления данных, так как они уже и так будут в системе.

Если же в данных обнаружатся ошибки, клиент сможет загрузить в систему копии документов, и все будет приведено в соответствие с ними.

Ожидается, что такая система упростит получение выплат и при ДТП. Участниками информационного обмена станут 13 госорганов, в том числе Центробанк, Минцифры, МВД, Минобороны, МЧС, Минфин, ФТС, ФНС, Социальный фонд России, органы власти субъектов.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил уверенность, что введение новой системы позволит решить проблемы «технических сбоев», невозможности оформить полис из другого региона, упростит получение страховки для мотоциклистов и машин такси.

Однако ждать снижения тарифов на ОСАГО не стоит, заметил зампред Комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

При этом в Национальном автомобильном союзе (НАС) считают необходимым создать полностью государственную систему автострахования, так как проблем с ОСАГО очень много и, в первую очередь, главной из них является заниженная стоимость запчастей.

«Люди по-прежнему не получают достаточные выплаты в случае ДТП», - уверен вице-президент НАС Антон Шапарин.

Ранее Центробанк предложил включить в справочник запчастей сведения о ценах с учетом не только Москвы и Московской области, но и анализа рынка в регионах. При этом глава департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов подчеркивал, что регулятор считает необходимым установить госконтроль за оборотом б/у автомобильных запчастей.