Движение по Крымскому мосту перекрыто, в Севастополе объявлена воздушная тревога

Крымский мост временно перекрыт, причина не называется. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".

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Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.