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Движение по Крымскому мосту перекрыто, в Севастополе объявлена воздушная тревога

Крымский мост временно перекрыт, причина не называется. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".

Движение по Крымскому мосту перекрыто, в Севастополе объявлена воздушная тревога
© Ulf Mauder/Global Look Press

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

До этого тревога в Севастополе объявлялась вечером 31 октября. 30 октября на территории Севастополя также сработали сирены воздушной тревоги. Как уточнил Развожаев, в то же время власти перекрыли движение транспортных средств по Крымскому мосту.

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