Пробки осложнили движение в Кемерове

Сегодня утром на дорогах в областном центре Кузбасса образовались мощные пробки.

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Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", утром 2 ноября в Кемерове образовались семибалльные дорожные заторы. На данный момент движение серьезно осложнено в Рудничном и Центральном районах города.

Так, мощные пробки сейчас фиксируются на проспекте Шахтеров, а также улицах Нахимова, Терешковой, Рутгерса, Суворова и Сосновом бульваре.

В Центральном районе города сильные дорожные заторы образовались на проспектах Притомском, Кузнецком, Ленина и Октябрьском, а также улице Красноармейской.

Кроме того, проблемы с движением могут возникнуть и при проезде по проспекту Химиков, улицам Автозаводской, Базовой, Юрия Двужильного, Февральской.