Mazda снимает с производства CX-8

Компания Mazda объявила о намерении завершить производство в Японии кроссовера CX-8, новые заказы на эту модель дилеры уже не принимают. Об этом пишет «Дром».

По данным издания, в настоящее время исполняются только ранее поданные заявки. Ожидается, что в Японии выпуск автомобиля CX-8, который имеет семиместную компоновку салона и оснащен бензиновыми моторами объемом 2,5 л и 2,2 л, будет полностью прекращен в декабре.

Официальная причина снятия модели с производства не уточняется. Однако такое решение могло быть принято Mazda из-за выпуска новых кроссоверов. Премьера вседорожников с индексами CX-70 и CX-80 ожидается в 2024 году.

Планируется, что Mazda CX-70 займет место на рынке США на ступень ниже нынешней CX-90, а CX-80 возглавит вседорожную линейку бренда на других рынках, пишет Auto.ru.