Skoda рассекретила салон нового Superb

В Сети появились вероятно последние тизеры Skoda Superb четвертого поколения перед премьерой, которая намечена на 2 ноября. О новинке известно уже достаточно много: со сменой поколения Superb увеличится в габаритах, а дизайн экстерьера будет выполнен в соответствии с актуальной фирменной стилистикой чешской марки. Модель получит матричные фары, более просторный салон и вместительный багажник. В гамму двигателей войдут как бензиновые, так и дизельные моторы, будут доступны и плагин-гибридные установки.

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По части техники Superb четвертого поколения унифицирован с Volkswagen Passat, однако в отличие от Пассата, который отныне будет продаваться только с кузовом универсал, Superb также получит и вариант с кузовом лифтбек (в самой компании его считают хэтчбеком).

Skoda

Skoda

На новых фотографиях интерьера показали 13-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 10-дюймовую цифровую панель приборов. Известно, что у нового Superb будет и проекционный дисплей. Селектор коробки передач отныне расположен на рулевой колонке мультируль, а над центральным тоннелем появились физические «шайбы» Smart Dials с небольшими экранчиками в середине.

О следующем Superb известно, что его оптимизировали с точки зрения аэродинамики: коэффициент лобового сопротивления составит 0,24. Автомобиль вытянулся в длину и стал выше, соответственно салон стал просторнее — появилось больше пространства над головами водителя и пассажиров, а также в области ног пассажиров на втором ряду. Объем багажника увеличился на 20 литров и теперь равен 645 литрам.