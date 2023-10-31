Subaru Solterra обновили на втором году жизни

Одной из малозаметный премьер открывшейся на прошлой недели выставки Japan Mobility Show 2023 в Токио стал обновлённый электрический кроссовер Subaru Solterra, продажи которого пока оставляют желать лучшего.

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Solterra стал первой глобальной электрической моделью Subaru, его премьера состоялась в ноябре 2021 года, продажи начались в середние 2022 года, получается, что 2023-й — первый полный год присутствия Subaru Solterra на мировом рынке. Напомним, что Subaru Solterra разработан в тесном сотрудничестве с компанией Toyota и, по сути, является клоном Toyota bZX4, оба кроссовера производятся в Японии на заводе Toyota Motomachi. Toyota bZX4 также собирают в Китае, Subaru Solterra в Китае официально не представлен.

Solterra был тепло встречен прессой, но продаётся пока откровенно вяло. Главным рынком для Subaru являются США, здесь Solterra за первые три квартала этого года разошёлся тиражом 5763 экземпляра, а в Европе с января по август, по данным JATO Dynamics, продано всего 919 электрокроссоверов Subaru, у Toyota bZX4 соотвествующие показатели составили 6486 шт. и 11 269 шт. В Китае Toyota bZX4 за первые три квартала этого года продан в количестве 12 276 шт. Данных по продажам Subaru Solterra и Toyota bZX4 в Японии в открытом доступе мы не нашли, но в список бестселлеров они точно не входят. В рейтинге крупнейших в мире производителей электромобилей, составленном ресурсом CleanTechnica, Toyota пока топчется на почётном 16 месте, а Subaru в него и вовсе не попала.

Глядя на слабые продажи Solterra, компания Subaru решила его оперативно обновить с учётом накопившиеся к нему замечания. В частности журналисты и клиенты высказали претензии к эргономике: толстый обод стандартного круглого руль перекрывает часть щитка приборов. Теперь руль у Subaru Solterra сплюснутый (условно овальный или оквадраченный) и по крайней мере в нулевом положении щиток приборов не перекрывает, заодно информация о заряде батареи на щитке стала более внятной. Ещё одно эргономическое улучшение — увеличенный диапазон регулировок кресла водителя, высоким людям подобрать удобную посадку будет проще.

В список обновлений вошла улучшенная система терморегуляции батареи: Subaru утверждает, что при температуре -10 градусов по Цельсию время зарядки батареи до 80% на мощности 90 кВт сократилось на 30%, но не приводит конкретных цифр. Расширен список электронных ассистентов водителя: появился пробочный автопилот и помощник при перестроениях, а система автоматического аварийного торможения теперь распознаёт опасности не только перед автомобилем, но и за ним.

Все вышеперечисленный обновки, вероятно, скоро будут доступны и для Toyota bZX4. Силовые установки прежние: в Японии Subaru Solterra доступен не только с полным приводом, но и с передним — это базовая версия с единственным электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.). Максимальная совокупная мощность полноприводной двухмоторной версии — 160 кВт (217,5 л.с.). Ёмкость батареи — 71,4 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 416-500 км по циклу WLTP в зависимости от модификации.