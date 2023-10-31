На что способны новые особые вездеходы «Пластун-СН»

Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине получат на вооружение новые гусеничные вездеходы «Пластун-СН». Партию техники, специально изготовленной для армии, выпустила компания «Русские Вездеходы Пластун» из Санкт-Петербурга.

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«Пластун-СН» – это легкобронированный вездеход с комбинированной защитой класса Бр3 (9-мм пистолетная пуля) и Бр4 (5,45 мм пуля повышенной пробиваемости и 7,62 мм простая пуля). У вездехода отсутствует жесткая крыша, что позволяет осуществлять быстрый вход и выход или проводить эвакуацию раненых.

Предполагается, что данные вездеходы будут применяться как эвакуационные машины, но их можно использовать, в том числе, и для разведки или в качестве платформы под 82-мм миномет. Благодаря своей проходимости вездеход можно использовать в любую погоду. Вездеход свободно может перемещать группу из восьми человек, при эвакуации раненых в него помещаются двое носилок.

На форуме «Армия-2023» вездеход выставлялся с 82-мм минометом на борту, а также в разведывательной конфигурации с телескопической мачтой, оборудованный приборами наблюдения.

Согласно данным разработчиков, масса вездехода «Пластун-СН» составляет 3,8 тонны, ширина всесезонной гусеницы – 50 см. Вездеход развивает скорость до 50 км/ч.

Новые вездеходы будут использоваться для эвакуации раненых с передовой. Они помогут российским военным быстрее и эффективнее оказывать помощь пострадавшим бойцам.