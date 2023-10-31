Mercedes-AMG G 63 оснастят кинетической подвеской

Обновленный Mercedes-Benz G-Class получит подвеску, как у McLaren. Систему CVSA2/Kinetic от Tenneco будут ставить за доплату на G 63, и по отзывам журналистов она заметно повышает общий комфорт и делает ощутимой разницу между ездовыми режимами. В такой подвеске нет стабилизаторов поперечной устойчивости. Вместо них используется гидравлический контур и система клапанов-регуляторов.

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Компания Mercedes-Benz выпустит обновлённую версию топливного G-Class. Произойдет это в следующем году, с одновременным запуском электрического EQG. Визуально не поменяется практически ничего, говорят в Auto Bild, зато будет как минимум одно важное техническое новшество. Речь о кинетической подвеске CVSA2/Kinetic фирмы Tenneco, которую внедорожник получит вслед за родстером Mercedes-AMG SL и купе AMG GT. У неё много преимуществ, но главное — это возможность регулировать жесткость в ещё более широком диапазоне.

Подобную систему, помимо «Мерседеса», используют Rivian и McLaren. На суперкаре 750S она является частью адаптивного шасси Proactive Chassis Control последнего, третьего поколения. Адаптивные амортизаторы в CVSA2/Kinetic имеют независимую регулировку уровней сжатия и отбоя и связаны между собой гидравлическими магистралями, которые выполняют роль стабилизаторов поперечной устойчивости. Давление в контуре, а следовательно, и жесткость подвески, регулируется специальными клапанами, причем на бездорожье всё это можно отключить, чтобы повысить артикуляцию колёс.