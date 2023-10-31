Названы сроки открытия платного обхода Твери

Частичное открытие движения по обходу Твери ожидается до конца года. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора» в Telegram-канале.

В Госкомпании отмечают, что объездную дорогу будут открывать поэтапно. В декабре этого года состоится запуск первого этапа.

У автомобилистов, которые едут по магистрали М-11, после запуска движения появится возможность выехать на трассу Р-132 «Золотое кольцо» и город Бежецк.

Запуск второго этапа ожидается в следующем году.

Обход Твери соединит Москву и Санкт-Петербург «бесшовным скоростным движением». Движение организуют без светофоров, перекрестков и проезда через населенные пункты.

На новой дороге появятся многофункциональные зоны отдыха нового поколения.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о планах властей Подмосковья построить новую трассу на северо-востоке региона.