Компания Chevrolet изменила слоган

У марки Chevrolet теперь новый слоган. На смену слогану «Find New Roads» («Найди новые пути»), который компания использовала с 2013 года, пришел другой: «Together Let's Drive» (буквально — «Поедем вместе»). Вместе с анонсом нового позиционирования Chevtolet поделился и планами на 2024 год — автопроизводитель представит новую версии среднемоторного Corvette и обновленные полноразмерные внедорожники Tahoe и Suburban.

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Что касается нового слогана, то в самой компании его объяснили следующим образом: together («вместе») — это символ партнерства, let’s («давайте») — призыв к совместному действию, а drive это не только «вождение», но и в буквальном смысле драйв — «внутренняя сила, который движет людьми». Вместе со слоганом компания планирует изменить и подход к привлечению новых партнеров — отныне она будет отдавать приоритет авторитетным и зарекомендовавшим себя фирмам, а не стартапам.

Chevrolet

Говоря о планах на ближайшее будущее, представители Chevrolet пообещали поделиться новостями о новом Corvette ZR1, премьера которого состоится в 2024 году. Кроме того, в течение следующего года обновятся Tahoe и Suburban, а также дебютирует Equinox нового поколения, построенный на платформе ICE. В начале 2024-го будет представлен и рестайлинговый Traverse, а весной Chevrolet приступит к производству Silverado EV RST.