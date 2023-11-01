Porsche перейдет на "зеленую" сталь

Спорткары Porsche будут делать из «зеленой» стали. Поставками сырья займется шведская H2 Green Steel, технология выплавки которой позволяет снизить выбросы углекислого газа на 95 процентов. Такую сталь уже используют Volvo Cars, Volvo Construction Equipment и Mercedes-Benz, а в 2021 году о ней заговорила корейская Kia.

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С 2026 года Porsche начнет использовать в своих автомобилях так называемую зеленую сталь, то есть выплавленную без использования ископаемого топлива. Нужно это чтобы снизить вредные выбросы от цепочек поставок. Вклад производства стали в эмиссии углекислого газа всё ещё высокий, хотя компания не первый год снижает её потребление и переходит на алюминий. Впрочем, совсем обойтись без стали пока не получается, поэтом Porsche заручится поддержкой шведского стартапа H2 Green Steel.

Фирма заявляет, что её технология выплавки с использованием водорода и электричества из возобновляемых источников снижает выбросы CO₂ на 95 процентов. Производство зеленой стали будет запущено в конце 2025 года в Будене (Швеция), а к 2030-му H2 Green Steel планирует выйти на ежегодный объем в пять миллионов тонн. Немцам достанется лишь малая часть — максимум 35 тысяч тонн, притом что в 2022 году Porsche использовала для постройки машин 220 тысяч тонн стали.

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