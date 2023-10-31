Дума отклонила законопроект о маркировке запрещенных к употреблению за рулем лекарств

Госдума отклонила законопроект, согласно которому на лекарства, которые запрещено употреблять при управлении транспортом, требовалось наносить соответствующую маркировку. Впрочем, сделано это было из-за процедурных неувязок. Не в тот закон, не в те положения внесли поправку.

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Напомним, о чем речь. Как пояснил автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, такие распространенные лекарственные средства, как "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н", "Валосердин", "Валоферин", содержат в своем составе фенобарбитал, а препараты "Солпадеин", "Нурофен Плюс", "Каффетин", "Седальгин-Нео" и "Терпинкод" содержат в своем составе кодеин.