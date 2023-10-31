Geely вырвалась в тройку лидеров российского авторынка

Geely вошла в топ-3 самых популярных марок автомобилей в России. О том, что китайская компания попала в тройку лидеров по объемам продаж на российском рынке, сообщает агентство «Автостат». По итогам последней недели октября (23-29 октября, 43 неделя 2023 года) Geely реализовала в России 2669 новых автомобилей — с таким результатом она обогнала все представленные в стране бренды, кроме Lada, результат продаж которой 8569 машин, и Haval (3202 машины). Не попала в тройку лидеров Chery (2456 шт., четвертое место), за которой с большим отрывом следует Changan (1632 шт.).

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Всего за отчетную неделю в России было продано 27 431 автомобиль, что на 0,2 процента больше, чем за предшествующую неделю, — это данные «Автостата» и АО «Электронный паспорт». В первый числах ноября агентство опубликует полный отчет о продажах за октябрь, тогда же появится и статистика Ассоциации европейского бизнеса, которая считает количество проданных машин на основе информации, полученной от официальных дилеров и представительств.

Возвращаясь к Geely, в октябре марка вывела на российский рынок обновленный Coolray, который отличается от прежнего дизайном экстерьера, интерьера и мотором. Такой кроссовер по состоянию на конец месяца стоит от 2 594 990 до 2 934 990 без учета скидок. Для сравнения, рекомендованные цены на дорестайлинговый Сoolray лежат в диапазоне 2 329 990 до 2 739 990 рублей.