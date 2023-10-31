В Китае за неправильную парковку стали вешать присоску с GPS

В Китае заметили необычную практику борьбы с недобросовестными водителями, которые оставляют автомобили в неположенных местах — на одной из парковок сотрудники стали вешать на такие машины гигантские присоски с GPS-трекерами. Об этом сообщает Carscoops.

© соцсети

Присоска цепляется к двери автомобиля, а также дополнительно крепится на боковое зеркало. Чтобы её снять, водителю необходимо как можно быстрее оплатить штраф — устройство самостоятельно увеличивает размер взыскания за каждый день с момента нарушения. Если же водитель в принципе не собирается оплачивать штраф, то в присоске также находится GPS-трекер, который поможет полиции найти нарушителя.

Кроме того, присоска намеренно сделана большой и заметной.

«Присоска имеет большее значение, чем простой штраф за парковку, из-за социального неловкости, которое возникает при езде с приклеенной к машине присоской», — отмечает издание.

Впрочем, источник подчёркивает, что на данный момент неизвестно, насколько такая практика распространена в Китае — на данный момент такие присоски были замечены только в одном месте.