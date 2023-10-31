В России представили 90-тонный газовый БелАЗ

Компания БелАЗ показала в Санкт-Петербурге карьерный самосвал, работающий на сжиженном природном газе.

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Новую 90-тонную машину белорусский производитель презентовал в рамках XII Петербургского международного газового форума. По данным разработчиков, газомоторная версия самосвала на 35 процентов экономичнее, а также в несколько раз экологичнее дизельного БелАЗа. Пилотную партию новых самосвалов уже закупило одно из угольных предприятий.

Газовый БелАЗ-7558H оборудован баком объемом полторы тысячи литров, которого хватает на работу самосвала от 12 до 14 часов в зависимости от условий эксплуатации. Первый самосвал испытывали на разрезе одной из угольных компаний Кузбасса. Это же предприятие уже заказало десять 90-тонных машин. Белорусский производитель может выпускать до 25 тяжелых грузовиков ежемесячно.

На БелАЗе сообщили, что новая версия самосвала получила ряд технологических решений. В частности, газомоторные карьерные грузовики выдерживают нагрузку до 136 тонн. Кроме того, подобные машины оказались производительнее, а также экологичнее классических дизельных самосвалов.