В России представили 90-тонный газовый БелАЗ
Компания БелАЗ показала в Санкт-Петербурге карьерный самосвал, работающий на сжиженном природном газе.
Новую 90-тонную машину белорусский производитель презентовал в рамках XII Петербургского международного газового форума. По данным разработчиков, газомоторная версия самосвала на 35 процентов экономичнее, а также в несколько раз экологичнее дизельного БелАЗа. Пилотную партию новых самосвалов уже закупило одно из угольных предприятий.
Газовый БелАЗ-7558H оборудован баком объемом полторы тысячи литров, которого хватает на работу самосвала от 12 до 14 часов в зависимости от условий эксплуатации. Первый самосвал испытывали на разрезе одной из угольных компаний Кузбасса. Это же предприятие уже заказало десять 90-тонных машин. Белорусский производитель может выпускать до 25 тяжелых грузовиков ежемесячно.
На БелАЗе сообщили, что новая версия самосвала получила ряд технологических решений. В частности, газомоторные карьерные грузовики выдерживают нагрузку до 136 тонн. Кроме того, подобные машины оказались производительнее, а также экологичнее классических дизельных самосвалов.
В конце июля компания БелАЗ приступила к испытаниям 55-тонного карьерного самосвала с новым дизельным мотором. Вместо американского агрегата Cummins тяжелую машину оборудовали китайским двигателем.