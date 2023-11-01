Chevrolet Equinox EV выходит на рынок

Электрический кроссовер Chevrolet Equinox EV — очень важная новинка для корпорации General Motors, на него собрано около 200 000 предварительных заказов, однако производство и продажи начнутся позже, чем ожидалось, а минимальная цена оказалась существенно выше заявленной на премьере.

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Премьера Chevrolet Equinox EV состоялась в сентябре прошлого года, тогда GM рассчитывала начать его производство и продажи осенью этого года и обещала, что в базовой комплектации кроссовер будет стоить около 30 000 долларов. Понятно, что слово «около» даёт производителю некоторую гибкость в формировании реальной цены: скажем, если бы это было 30 100, 30 499 или даже 30 999 долларов, вряд ли бы кто-то сильно удивился, но объявленный на этой неделе стартовый ценник в 34 995 долларов удивил американцев, причём он тоже подан с приставкой «около». Приём полноценных заказов GM обещает начать в ноябре, а производство Chevrolet Equinox EV на мексиканском заводе GM в Рамос-Ариспе начнётся лишь в первом квартале 2024 года — соответственно, где-то к весне первые собранные экземпляры будут отгружены клиентам.

В основе Chevrolet Equinox EV лежит младшая версия модульной платформы Ultium, габаритная длина кроссовера — 4836 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1613 мм, колёсная база — 2954 мм. На выбор покупателям предложат одномоторные переднеприводные версии (213 л.с. и 328 Нм) и двухмоторные полноприводные (совокупная отдача — 294 л.с. и 469 Нм). Ёмкость батареи не объявлена, известно лишь, что максимальный запас хода на одной зарядке составит не 300 миль (482 км), как было обещано год назад, а 319 миль (513 км), причём это уже сертифицированный EPA показатель. Максимальная мощность зарядки батареи — 150 кВт.

Комплектаций у Chevrolet Equinox EV будет пять — 1LT, 2LT, 2RS, 3LT и 3RS. Комплектация 1LT считается базовой, именно в ней кроссовер будет стоить «около 34 995 долларов» с учётом доставки и без учёта федеральных субсидий, но производство этой комплектации начнётся лишь в конце 2024 года, а первыми в производство и продажу поступит комплектация 2RS Limited Edition за 48 995 долларов в сочетании с передним приводом и 53 395 долларов в сочетании с полным приводом. Цены на другие комплектации пока не объявлены.

В оснащение Chevrolet Equinox EV 2RS Limited Edition войдут топовый 17,7-дюймовый мультимедийный экран (в «базе» — 11-дюймовый), полный набор электронных ассистентов водителя вплоть до автопилота второго уровня Super Cruise, 21-дюймовые колёса, подогрев руля и передних сидений, контрастная отделка салона, многоцветная светодиодная подсветка и другие удобства и развлечения. Для сравнения скажем, что Tesla Model Y сейчас стоит в США от 43 990 долларов.

Рискнём предположить, что минимальная цена Chevrolet Equinox EV была повышена не столько из калькуляции себестоимости, столько из маркетинговых соображений: на момент премьеры ожидалось, что Equinox EV будет самым дешёвым электромобилем в американской гамме Chevrolet, но в июле GM официально анонсировала новое поколение Chevrolet Bolt, именно он будет самой доступной «электричкой». Производство Chevrolet Bolt первого поколения завершится в декабре этого года, сроки появления второго поколения пока не названы, но вряд ли пауза будет долгой.