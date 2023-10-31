«АвтоВАЗ» выпустит четыре новые модели за два года

Помимо этого Соколов также рассказал, что за 2023 год компания уже выпустила на 15% больше автомобилей, чем за весь прошлый год. Кроме того, доля «Лады» на российском авторынке достигла 37%. «Сегодня мы работаем на максимальных скоростях, с высочайшей производительностью труда, каждые 26 секунд с конвейера в Тольятти сходит новый автомобиль. А доля "Лады" на рынке новых автомобилей возросла до 37%», — добавил он.