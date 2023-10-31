«АвтоВАЗ» выпустит четыре новые модели за два года
Президент российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что компания планирует выпустить четыре новые модели за два следующих года. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в течении следующих двух лет компания планирует выпустить седан бизнес-класса «Лада Аура», легковую «Лада Искра», городской кроссовер «В+Кросс» (на платформе «Веста») и грузопассажирский «е-Ларгус».
Помимо этого Соколов также рассказал, что за 2023 год компания уже выпустила на 15% больше автомобилей, чем за весь прошлый год. Кроме того, доля «Лады» на российском авторынке достигла 37%. «Сегодня мы работаем на максимальных скоростях, с высочайшей производительностью труда, каждые 26 секунд с конвейера в Тольятти сходит новый автомобиль. А доля "Лады" на рынке новых автомобилей возросла до 37%», — добавил он.
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