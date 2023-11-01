Jetour представил кроссовер Shanhai L6

Бренд Jetour прирастает моделями: представлен кроссовер Shanhai L6
Китайский автогигант Chery остается лидером российского рынка автомобилей, реализовав по итогам сентября 12102 авто. Во многом такой успех является следствием видимого изобилия марок, каждая из которых принадлежит Chery, но обращена к собственной целевой аудитории: Chery, Exeed, Omoda, Jetour, Jaecoo. При этом, у Chery достаточно возможностей и опыта развивать свои марки параллельно, не забывая ни про одну. Так, в Китае представили пополнение ассортимента Jetour – новый кроссовер Jetour Shanhai L6.
В качестве линейки моделей Jetour появился в 2018 году, а в 2021, реализовав более 400 000 автомобилей, заслужил право быть выделенным в самостоятельный бренд. Продается марка и в России – на нашем рынке представлены кроссоверы Dashing, X70 Plus и X90 Plus. Появится ли у нас и Shanhai L6? Возможно, но не одновременно с китайским стартом продаж. Модель предназначена для развитой электрической инфраструктуры и будет выпускаться в версии с подзаряжаемым гибридом (PHEV) и с полностью электрической силовой установкой (EV).
Новый кроссовер Jetour Shanhai L6 создан в привычном для марки дизайне с закрытой радиаторной решеткой и хищными головными фарами. У кроссовера имеются такие популярные сегодня скрытые дверные ручки и ниспадающая купеобразная линия крыши с затемненной задней стойкой. Задние фонари похожи на Lexus NX. В движение новый китайский кроссовер будет приводиться силовой установкой семейства Chery Kungpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM, объединяющей 1.5-литровый бензиновый турбомотор на 156 л.с. и электродвигатель. Суммарный запас хода с полным баком и полным зарядом аккумулятора достигает 1400 км.
В продажу в Китае Jetour Shanhai L6 поступит весной 2024 года. Кстати, к концу 2024 года Jetour оставит в своем модельном ряду только электрифицированные модели, поэтому будущее марки в России также неразрывно связано с «зелеными» технологиями. Компания уже объявила о скором запуске в продажу в России гибридной модификации кроссовера Dashing – дилеры получат его в конце 2023 года.
Бренд Jetour прирастает моделями: представлен кроссовер Shanhai L6