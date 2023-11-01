Ford показал модифицированные внедорожники Rugged Ranger и Bronco

Ford использует выставку SEMA для предварительного просмотра новых опционных пакетов ORV, которые будут доступны на внедорожных моделях Bronco и Ranger.

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Выставка SEMA уже в самом разгаре, и Ford Performance Parts покажет ассортимент модифицированных пикапов и внедорожников, а также опционные пакеты для них. Bronco получит пакет ORV, который позиционируется как «решение под ключ» для превращения модели в прочный внедорожник. Он включает подвеску Bilstein с лифтом на 51 мм, а также 17-дюймовые белые колеса в 35-дюймовых шинах. К ним присоединяется «уникальная программная калибровка» для 2,3-литрового четырехцилиндрового двигателя EcoBoost.

Пакет предназначен для Base, Big Bend, Black Diamond и Outer Banks Broncos с вышеупомянутым двигателем. Клиенты также смогут заказать такие опции, как домкрат ARB, воздушный компрессор и обратный выхлоп с высоким клиренсом.

Bronco Sport Blue Free Wheeling — это синяя версия Bronco Sport Free Wheeling Edition. Вместо традиционных красных, оранжевых и желтых полос используются различные оттенки синего. Помимо боковой графики, на решетке радиатора и колесах присутствуют синие акценты. Изменения продолжаются внутри с синей отделкой и разноцветными тканевыми сиденьями. Форд заявил, что модель демонстрирует «колоссальные изменения... владельцы могут внести в свои автомобили с помощью программы персонализации аксессуаров». Что касается пикапов, то бренд выпустил пакет ORV для Ranger XLT и Lariat 2024 года с полным приводом. Он добавляет комплект подвески ARB Overland, а также мощные бамперы ARB. Модель может быть оснащена такими опциями, как фары SOLIS, бортовой воздушный компрессор и холодильник.