Geely объявила цены на новый седан Emgrand для России

Компания Geely объявила российские цены на седан Emgrand. Цены на новинку начинаются от 1 999 990 рублей.

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На российском рынке автомобиль будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с., сочетающимся с классической 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Geely Emgrand имеет длину кузова 4638 мм и колесную базу 2650 мм. По межступичному расстоянию Lada Vesta чуть уступает - 2635 мм, по длине кузова же разница более значительная - 4410 мм.

В максимальном варианте оснащения Flagship седан получил 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на крышке багажника, функцию приветственного освещения, а также люк в крыше с электроприводом и шторкой.

Кресла и элементы интерьера отделаны высококачественной экокожей, сиденье водителя оборудовано электрорегулировкой по шести направлениям, а для пассажиров второго ряда доступна отдельная светодиодная подсветка. Вместо аналоговой установлена большая цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный комплекс также получил 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а аудиосистема - шесть динамиков.

Расширенный список оборудования модели в максимальной комплектации включает боковые подушки безопасности, в том числе занавесочного типа, и функцию бесконтактного открывания багажного отделения. Цена седана в версии Flagship - 2 479 990 рублей.