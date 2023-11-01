Эксперт рассказал, в каких случаях могут конфисковать автомобиль

Россиянам рассказали, в каких случаях могут конфисковать автомобиль
Россиянам рассказали, в каких случаях могут конфисковать автомобиль. Поводом стала история с водителем из Белгородской области, которого сотрудники ГИБДД поймали в нетрезвом виде. Чтобы его отпустили, автомобилист предложил полицейским взятку. При этом ранее его уже ловили пьяным за рулем. В итоге водителя лишили прав и отобрали автомобиль. Как отметил в беседе с Авторадио правозащитник Лев Воропаев, конфисковали машину не за попытку взятки:
«Очевидно, в этой ситуации в отношении автолюбителя возбуждено уголовное дело. Уголовное возбуждается в отношении лиц, которые не первый раз попадается за управлением автомобилем в состоянии алкогольного либо иного опьянения. Тогда в суде предоставлено право конфисковать транспортное средство у такого гражданина. Если гражданин просто первый раз попался в состоянии алкогольного опьянения, допустим, он как-то грубо выражался, как-то там себя вел неадекватно, у него там 150 штрафов до этого, которые он тоже не оплатил. Это не является законным основанием для того, чтобы у него конфисковали транспортное средство, потому что эти правоотношения регулирует Кодекс об административных правонарушениях».
По словам эксперта, отобрать автомобиль также могут за повторное нарушение скоростного режима более чем на 80 км ч. И в том случае, если водителя уже лишили прав, но он снова сел за руль.