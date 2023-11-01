Эксперт рассказал, в каких случаях могут конфисковать автомобиль

«Очевидно, в этой ситуации в отношении автолюбителя возбуждено уголовное дело. Уголовное возбуждается в отношении лиц, которые не первый раз попадается за управлением автомобилем в состоянии алкогольного либо иного опьянения. Тогда в суде предоставлено право конфисковать транспортное средство у такого гражданина. Если гражданин просто первый раз попался в состоянии алкогольного опьянения, допустим, он как-то грубо выражался, как-то там себя вел неадекватно, у него там 150 штрафов до этого, которые он тоже не оплатил. Это не является законным основанием для того, чтобы у него конфисковали транспортное средство, потому что эти правоотношения регулирует Кодекс об административных правонарушениях».