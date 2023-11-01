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Автомобильная часть Крымского моста вновь открыта для движения

Автомобильная часть Крымского моста была открыта через 50 минут после остановки движения. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Автомобильная часть Крымского моста вновь открыта для движения
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Также в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.