Автомобильная часть Крымского моста вновь открыта для движения
Автомобильная часть Крымского моста была открыта через 50 минут после остановки движения. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
Также в Севастополе объявлялась воздушная тревога.
Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.