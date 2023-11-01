Самым популярным в РФ премиальным автомобилем на "вторичке" стал BMW 5 Series

Наиболее востребованным на вторичном рынке автомобилем премиум-класса в России за период с апреля по сентябрь 2023 года признан BMW 5 Series. Об этом сообщается в рейтинге ликвидности «Авито Авто», предоставленном «Газете.Ru».

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В список наиболее ликвидных моделей входят автомобили с самым коротким сроком реализации с момента публикации объявления на сайте.

«Самой ликвидной моделью среди премиум-сегмента стала BMW 5 Series. На втором месте – BMW 3 Series. На третьем месте – Mercedes-Benz E-Class. Mercedes-Benz C-Class также входит в рейтинг самых ликвидных автомобилей в апреле-сентябре 2023 года», — отмечается в исследовании.

На пятом месте по востребованности у покупателей оказался Audi A4. За ним следуют Audi A6, Mercedes-Benz S-Class, BMW X3, BMW 1 Series, BMW X6.