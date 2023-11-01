На перенос производства Lada Largus в Ижевск потратят около 2 млрд рублей

На конвейер ижевского завода модель собираются вернуть во втором квартале следующего года, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. О переносе производства было объявлено в августе, и пока все идет по плану: некоторое оборудование уже настраивается, открыт набор персонала для новой линии, уточнил собеседник агентства. Таким образом, сборку Ларгусов на новом месте должны запустить без задержек.

© Lada

В нынешнем году АвтоВАЗ решил переместить производство Lada Largus с основного конвейера в Тольятти на площадку в Ижевске, где ранее выпускали Lada Vesta. Причина — рост загрузки тольяттинских мощностей. Сейчас там производят Granta, новую Vesta и обе Niva, а в обозримом будущем собираются наладить сборку «длинной» Vesta Aura и других моделей.

Стоимость переноса производства в Удмуртию ранее озвучил президент АвтоВАЗа Максим Соколов: она составит примерно два миллиарда рублей. Компания рассчитывает, что вложения быстро окупятся благодаря популярности и высокой маржинальности Largus.

Последний экземпляр Ларгуса в Тольятти был собран в августе. В середине месяца производство «каблучка» запустили всего на четыре дня, и заводские рабочие пришли попрощаться с моделью. Сколько автомобилей они успели собрать, неизвестно. Выпущенные в 2022 году до долгой паузы в производстве Largus раскупили еще в мае.