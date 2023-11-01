В октябре в России подорожали автомобили десяти марок

В октябре десять автомобильных брендов, официально представленных на российском рынке, подняли цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

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В самом начале месяца были переписаны ценники на Geely, автомобили этого китайского бренда подорожали на 10-25 тыс. рублей. Выросла на 20 тыс. рублей и цена на кроссовер BelGee X50, представляющий собой копию Geely Coolray первого поколения.

Кроссоверы Haval F7 и F7x подорожали на 50 тыс. рублей, на ту же сумму увеличились цены на Jetour Dashing и X90 Plus. Подорожали в России также автомобили марок Kaiyi, BAIC и JAC. Для Kaiyi прибавка составила от 25 до 167 тыс. рублей, у BAIC — 71-291 тыс. рублей, у JAC несколько моделей подорожало на 29-119 тыс. рублей.