Уникальный кроссовер Aston Martin выставили на торги

На продажу выставили единственный в своем роде Lagonda Concept LUV. Прототип дебютировал в 2009 году на Женевском автосалоне и должен был превратиться в серийную модель, основными покупателями которой видели арабских шейхов и российских олигархов. Кроссовер получил двигатель V12 и стал первым примером сотрудничества Aston Martin и Mercedes-Benz, которая поделилась с англичанами шасси от GL.

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Ещё до DBX, вышедшего в 2019 году, компания Aston Martin построила кроссовер Lagonda Concept LUV, который, если бы стал серийным, помог марке Lagonda закрепиться на развивающихся рынках: в России, на Ближнем Востоке, в Китае, Латинской Америке и Индии. Это был первый полностью самостоятельный проект шеф-дизайнера Aston Martin Марека Райхмана. Аббревиатура LUV, по традиции с сегодняшними FUV (Ferrari Utility Vehicle), HSV (High-Sided Vehicle) и HBC (High-Bodied Car), выделяла машину на фоне обычных SUV и расшифровывалась как Luxury Utility Vehicle.

Collecting Cars

Collecting Cars

Collecting Cars

Подходящего шасси у англичан не нашлось, поэтому за основу Lagonda Concept LUV взяли Mercedes-Benz GL. Двигатель был свой — алюминиевый «атмосферник» V12 5.9, знакомый по другим моделям «Астона». По слухам, построить прототип для Женевского автосалона помогла инжиниринговая фирма Concept Group International, входящая в состав Envisage Group. После премьеры вседорожник надолго исчез из поля зрения и впервые появился на публике только в 2019-м. Сейчас уникальный автомобиль числится в списке лотов онлайн-аукциона Collecting Cars, причем продается без резерва, то есть без минимальной цены.

Collecting Cars

Collecting Cars

Collecting Cars