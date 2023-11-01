До России добрался пятиметровый кроссовер Hongqi HS7

Один из дилеров привез в Россию партию Hongqi HS7. Как выяснила "Российская газета", за большой кроссовер просят от 6 799 000 до 7 090 000 рублей.

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Длина автомобиля без малого составляет 5 метров - 4995 мм, ширина равна 1960 мм, высота - 1760 мм. Размер колесной базы - 2920 мм. То есть "китаец" обошел Toyota Land Cruiser 300 по длине кузова на 30 мм и по базе на 70 мм.

Салон автомобиля цифровизирован практически полностью, из аналоговых элементов управления - колесики на руле, кнопка запуска двигателя, селектор выбора режима, блокировка дверей, управление круиз-контролем. Внутри также есть цифровая приборная панель и вертикальный дисплей мультимедиа.

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Салон предлагается с тремя рядами сидений, с 6- или 7-местной конфигурацией. В первом случае на втором ряду установлены раздельные кресла, а не сплошной диван.

Под капотом установлен 252-сильный турбомотор объемом 2,0 литра (380 Нм), работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Привод - задний. Кроссовер также предлагается с трехлитровым двигателем V6 (337 л.с., 445 Нм) в паре с восьмиступенчатым "автоматом" Aisin и системой полного привода. На выбор - восемь режимов ездовой электроники, включая два внедорожных.