Китайский Jetta VS7 подешевел в России на 300 000 рублей

Китайский кроссовер Jetta VS7 подешевел до 3 млн рублей. В начале года аналогичный автомобиль можно было приобрести за 3 329 000 рублей. Сейчас скидка составляет более 300 000 рублей. Как пишет портал Autonews, некоторые российские автосалоны готовы дать еще большую скидку. Кроссоверы Jetta VS7 выпускают в Китае на совместном предприятии FAW и Volkswagen. По сути, автомобиль является вариацией кроссовера Skoda Karoq.

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Первые автомобили в частном порядке дилеры начали возить еще в феврале 2023 года. Тогда за машину в комплектации Glory один из московских автосалонов просил 3 329 000 рублей. Сейчас автомобиль стоит 3 млн рублей, а если машину забрать в течение недели, то дилер предоставит дополнительную скидку 50 000 рублей.