АвтоВАЗ впервые выпустила машину с обивкой салона из натуральной кожи

АвтоВАЗ сообщил о появлении первой в истории предприятия модели с отделкой салона из натуральной кожи. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, он появится у Niva Travel новой версии.

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Для интерьера внедорожника на заводе используют российскую кожу хромового дубления толщиной от 1,1 до 1,4 мм. Она устойчива к истиранию и воздействую моющих средств, а также не вызывает аллергии. Кожей отделают сиденья, руль и центральный подлокотник.

Самая дешевая Niva Travel с кожаным салоном будет стоить 1 489 500 рублей — это версия Comfort с предустановленным опциональным пакетом мультимедиа. В эту комплектацию также кондиционер, подогрев передних кресел, центральный замок и 15-дюймовые колесные диски. Обычная Niva Travel этой комплектации без отделки салона кожей стоит 1 265 900 рублей.