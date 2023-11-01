АвтоВАЗ впервые выпустила машину с обивкой салона из натуральной кожи

У Lada впервые появятся автомобили с салоном из натуральной кожи
АвтоВАЗ сообщил о появлении первой в истории предприятия модели с отделкой салона из натуральной кожи. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, он появится у Niva Travel новой версии.
Для интерьера внедорожника на заводе используют российскую кожу хромового дубления толщиной от 1,1 до 1,4 мм. Она устойчива к истиранию и воздействую моющих средств, а также не вызывает аллергии. Кожей отделают сиденья, руль и центральный подлокотник.
Самая дешевая Niva Travel с кожаным салоном будет стоить 1 489 500 рублей — это версия Comfort с предустановленным опциональным пакетом мультимедиа. В эту комплектацию также кондиционер, подогрев передних кресел, центральный замок и 15-дюймовые колесные диски. Обычная Niva Travel этой комплектации без отделки салона кожей стоит 1 265 900 рублей.
Отметим, что кожаная отделка также появится у модели с набором внедорожного оборудования по цене в 1 527 500 рублей и у версии Luxe MMC стоимостью 1 548 500 рублей. У нее установлены 16-дюймивые колеса, дисплей медиасистемы диагональю в 7 дюймов, затонирована задняя полусфера и есть обогрев лобового стекла.