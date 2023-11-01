В России собираются возродить автомобильный бренд «Запорожец»

В России предлагают возобновить производство автомобилей под брендом «Запорожец». Возродить легендарную советскую марку посоветовал член комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона. По мнению сенатора, возрожденная модель должна получить статус «современного народного автомобиля». Чиновник не сомневается, что культовая машина будет пользоваться спросом у россиян.

© Kristina Chuprina / Pexels

Дмитрий Ворона сообщил, что производство «Запорожца» необходимо наладить по полному циклу, чтобы избежать проблем с двигателями, которые испытывали советские инженеры. При этом сенатор не уточнил, будет ли автомобиль построен на базе китайской модели, либо же инженеры возьмут за основу знаменитую советскую машину, которую впоследствии доработают.

Кроме того, чиновник заявил, что в стране необходимо восстановить бывший автозавод «Коммунар», на мощностях которого в начале 1960-х годов запустили серийное производство «Запорожцев». Впоследствии на территории Запорожья создали предприятия, которые обеспечили бесперебойное производство автомобилей. В частности, специалисты региона выпускали «Таврию».