До вступления в силу штрафов за шины не по сезону остался месяц

С декабря по февраль инспекторы будут следить, чтобы резина была зимней или всесезонной. Штраф — 500 рублей. Но по-прежнему остается нерешенным вопрос с южными регионами страны, где зимняя резина практически не нужна.

© Сергей Бобылев/ТАСС

В России будут штрафовать за езду на летних шинах зимой, а на зимних — летом. На осень и весну ограничения не распространяются. Это касается всех легковых автомобилей, а также маршруток и фургонов. Новые правила вступили в силу 1 сентября. Но штрафовать начнут только с 1 декабря. За нарушение правил водителям грозит штраф в 500 рублей и лишение прав до трех месяцев при повторном нарушении. Ранее соответствующие требования содержались только в Техническом регламенте.

Видео дня

Правила включают еще ряд условий, по которым транспорт будет считаться неисправным. Так, например, нельзя ездить на шинах с пробоем, без болта или гайки на диске, с поврежденными, отсутствующими габаритом или фарой или если тормозная система не обеспечивает выполнение нормативов эффективности торможения.

Новые правила комментирует автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

— Я думаю, что это не сильно повлияет на что-то, потому что проверять наличие резины можно только визуально, то есть это должен делать инспектор, а поскольку их осталось крайне мало, то этим заниматься некому. Камера не выявит это нарушение.

— Но зато тут говорят, что инспектор может штрафовать неограниченное количество раз, сколько увидел, столько оштрафовал.

— Да, действительно, каждый раз поездка дальше будет считаться новым нарушением, поэтому штрафов может быть столько, сколько инспекторов попадется на дороге.

— Что касается субъектов Федерации, везде ведь разная погода, и, например, есть регионы, где гололедицы нет.

— Это обсуждалось примерно несколько лет назад, предлагалось сделать так, чтобы в субъектах могли с учетом своих климатических особенностей вводить определенные даты, когда необходимо менять резину, но так этого и не сделали, и в итоге получилось такое, что называется, соломоново решение — во всей стране запрещено кататься зимой на летней резине, а летом на шипованной, без учета климатических особенностей каждого конкретного региона.

— Почему приняли только сейчас?

— Такие ограничения были давным-давно, они были еще и в Техрегламенте безопасности транспортных средств. Но в перечне неисправностей таких оговорок не было. Долго обсуждали, думали и в итоге только сейчас внесли это в перечень неисправностей, только сейчас за это можно штрафовать. Потому что за нарушение техрегламента наказания нет, оно есть только за неисправности, а они есть в перечне, в перечне такого нарушения пока еще не было.