Cкоро в России: представлена глобальная версия Exeed VX с салоном «под Mercedes»

Внешне большой SUV мало изменился, зато салон полностью перекроили. На родине такая модель предложена с классическим автоматом вместо 7DCT: скорее всего, новую коробку получит и экспортный вариант.

© Exeed

Серийный трехрядный кроссовер Exeed VX (Exeed – премиальный суббренд компании Chery) дебютировал в 2020-м, а весной года нынешнего в родном Китае представили модернизированный SUV. К слову, доработанную модель сама марка считает вторым поколением, хотя это все же рестайлинг. Так вот теперь у Exeed VX появилась новая версия – International Edition. Продажи такого исполнения стартовали сегодня, 1 ноября, в Поднебесной, одновременно объявлено, что именно этот вариант вскоре появится и на зарубежных рынках: стало быть, аналогичный SUV доберется и до России.

Видео дня

Внешне от стандартного рестайлингового Exeed VX для Китая версия International отличается оформлением передней части. Так, «международный» кросс получил радиаторную решетку с горизонтальными плашками вместо вертикальных. У дореформенного глобального VX спереди тоже красуются горизонтальные полоски, однако их меньше, да и сама решетка у прежнего кросса компактнее. Еще одно отличие Exeed VX International от дорестайлинговой «мировой» модели – подретушированный передний бампер.

Длина предназначенного для Поднебесной кроссовера равна 4970 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1792 мм, колесная база – 2900 мм. Актуальный российский VX чуть ниже китайской версии, остальные габариты у машин совпадают.

Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV

В салоне Exeed VX International Edition – черная кожаная обивка вместо коричневой у «просто» VX для КНР. Ну а если сравнивать с нашим нынешним кроссовером, то интерьер полностью перекроили, причем его оформили в стиле Мерседесов. Внутри установили новую переднюю панель с тремя дисплеями под одним стеклом (у дореформенного «китайца» двухэкранное табло). Центральные дефлекторы обдува расположены поверх мультимедийных тачскринов, отдельного сенсорного блока «климата» с шайбами больше нет (все настройки вшиты в самый большой экран).

Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV

Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV

Exeed VX также имеет новый руль с сенсорными кнопками, а за переключение передач отвечает правый подрулевой рычажок. Управление настройками кресел вынесли на двери – опять же, как у Mercedes-Benz. Кроме того, улучшили сами сиденья, вдобавок в список оборудования вошли обогрев и вентиляция первого и второго рядов (передние кресла – еще и с массажером) и система активного шумоподавления. В Китае Exeed VX International Edition предложен с шести- или семиместным салоном.

Двигатель перешел со стандартной модели. На домашнем рынке VX доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм (в РФ отдача мотора дореформенного кроссовера составляет 249 л.с. и 385 Нм). Еще весной местный SUV сменил семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями на классический восьмиступенчатый автомат Aisin: скорее всего, аналогичная коробка появится и у глобального кросса. В Китае Exeed VX International Edition бывает только с полным приводом, тогда как у обычного SUV там есть переднеприводные комплектации.

Цена нового исполнения – от 228 900 юаней (около 2 869 000 рублей по актуальному курсу). Стандартный VX в Китае стоит от 193 900 юаней (2 430 000 рублей).