Carsweek опубликовал топ-7 самых бюджетных автомашин на рынке России

Отечественные легковушки и внедорожники по-прежнему являются самыми доступными по цене на российском авторынке. Соперничать с ними могут только дешевые иномарки, которые привозят через границы по серым дилерским схемам. Редакция издания Carsweek подготовила перечень наиболее приемлемых вариантов машин, которые можно купить в стране.

Первое место досталось тольяттинской «Гранте» по цене от 699 900 рублей. В числе преимуществ этой модели стоит назвать электроприводные окна первого ряда дверей и водительскую подушку безопасности.

Стать собственником внедорожной модели «Нива» Legend можно всего за 829 900 руб. У такой модели нет рамной конструкции кузова, но с вопросом проходимости все отлично.

Внедорожная модель «Нива» в исполнении Travel получила больше опций, которые отвечают за комфортабельность. Купить модель можно за 1 млн 92 тысячи 900 руб.