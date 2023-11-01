SPEEDME показало детали интерьера нового Volvo EM90

Увеличение простора и комфорта внутри салона автомобиля премиум-класса — лишь первый шаг для Volvo.

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Новый электрический минивэн EM90 предлагает разнообразие материалов отделки высокого качества, роскошные сиденья с инновационными «подушками для невесомости» и обширный панорамный люк, который позволяет наслаждаться видами неба над головой. Все эти элементы, воплотившие в себе дух скандинавского дизайна, объединяются в этом автомобиле, создавая уникальное пространство, где вы можете полностью наслаждаться жизнью, даже находясь в движении, пишет SPEEDME.RU.

EM90 предлагает просторный и гибкий салон, идеально подходящий как для семейных путешествий, так и для деловых поездок. Этот автомобиль может стать вашим личным пространством для расслабления, отдыха в кругу близких, спокойных поездок в одиночку или для работы в вдохновляющей обстановке.

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Панорамная крыша, охватывающая всю кабину, оснащена шторкой и разнообразными настройками внешнего освещения, создавая атмосферу, вдохновленную скандинавской природой. Здесь вы можете наслаждаться видами, воссоздающими знаменитое северное сияние, а также окружением, напоминающим шведские леса и утреннее солнце во время летнего солнцестояния.

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